Сборная Швейцарии через стыковые матчи пробилась на чемпионат мира – 2018

В ответном стыковом матче за право выступать в финальном турнире чемпионата мира — 2018 в России сборная Швейцарии принимала на своём поле команду Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 0:0.

В первой встрече, которая прошла в Белфасте, швейцарская команда победила со счётом 1:0. Таким образом, она получила путёвку на чемпионат мира – 2018, а сборная Северной Ирландии турнир пропустит.

Сборная Швейцарии принимала участие в финальных турнирах чемпионатов мира 2006, 2010 и 2014 годов. Последний раз эта национальная команда пропускала мундиаль в 2002 году.

Швейцарцы стали 27-й командой, которая получила путёвку в финальный турнир ЧМ-2018, после сборных России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко и Туниса.