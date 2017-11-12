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Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург

Футбол

Сборная Испании сегодня вечером прибыла в Санкт-Петербург для участия в товарищеском матче с командой России.

В официальном «твиттере» «фурия роха» сообщается, что национальная сборная только что приземлилась в аэропорту Пулково.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Испании состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 14 ноября, начало — в 21:45 мск.

13 ноября пройдёт предматчевая пресс-конференция главного тренера испанцев Хулена Лопетеги и тренировка команды на поле академии «Зенита».

Иско не поможет сборной Испании в матче с Россией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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