Форвард «Кайрата» Гоу объявил об уходе из клуба

Ивуарийский нападающий «Кайрата» Жерар Гоу опубликовал в своём «инстаграме» текст на русском языке, в котором объявил о своём уходе из клуба.

«Я хочу сказать спасибо всем начиная с казахстанского народа! Я вас просто люблю. Вы меня приняли как одного из своих. Спасибо всем людям, которые любят футбол. Я хочу сказать очень большое спасибо всем болельщикам ФК «Кайрат», которые все эти годы нас поддерживали в хороших и плохих моментах. Спасибо большое всем мои коллегам за идеальное сотрудничество. Мы работали все вместе, чтобы вывести казахстанский футбол на более высокий уровень. Я никогда не забуду ФК «Кайрат» и его президента, который меня принял как собственного сына, а также дал возможность играть и демонстрировать свой талант. Я хочу через это сообщение всем сказать, что мы с ФК «Кайрат» теперь взяли разный курс. Я всегда буду готов для команды и народа. И надеюсь вернуться очень скоро, чтобы ещё раз подарить радость казахстанскому футболу. Я вас люблю», — написал Гоу.

Гоу перешёл в «Кайрат» из «Краснодара» в 2014 году. О том, где 28-летний футболист продолжит карьеру, пока неизвестно.