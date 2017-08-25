Нападающего «Кайрата» Гоу обвинили в невыплате алиментов матери его ребёнка

Бывший игрок «Краснодара», а ныне нападающий «Кайрата» Жерар Гоу обвиняется в том, что перестал выплачивать алименты матери его ребёнка. Об этом сообщил её представитель.
«Жерар Гоу завёл ребёнка и отказывается платить алименты, положенные по закону. Ребёнку уже год и два месяца. Сначала Жерар выплачивал какие-то копейки, а потом вообще отказался. Говорит, что денег на алименты у него нет», — рассказал представитель матери ребёнка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
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