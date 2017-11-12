Подруга Криштиану Роналду родила дочь

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сегодня родила футболисту дочь.

О рождении ребёнка 32-летний футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.

Роналду является отцом троих детей от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже семь лет, а близнецы Ева и Матео родились в июне 2017 года на западном побережье США.

Напомним, что в октябре Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА.

