В Испании впервые опробуют систему VAR на матче «Атлетико» – «Эльче»

Во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Эльче» будет использоваться система видеоповторов (VAR), сообщает Marca. Королевская испанская федерация футбола одобрила применение данной системы.

Этот случай станет первым в испанском футболе. Матч будет рассматриваться как тестирование системы.

Встреча между «Атлетико» и «Эльче» пройдёт 29 ноября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Первая встреча этих команд завершилась со счётом 1:1.

В настоящее время VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и нескольких других стран.