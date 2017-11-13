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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Петкович: некоторым вещам швейцарским фанатам нужно поучиться у североирландских

Футбол

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после домашней ничьей с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 встал на защиту нападающего команды Хариса Сеферовича, который в этой игре упустил несколько моментов и был освистан болельщиками своей команды.

«Я разочарован. Некоторым вещам нашим фанатам нужно поучиться у североирландских. Но сейчас я не хочу обсуждать это, а буду наслаждаться тем фактом, что мы поедем в Россию», — приводит слова Петковича Goal.

В первой встрече, которая прошла в Белфасте, швейцарская команда победила со счётом 1:0. Таким образом, она получила путёвку на чемпионат мира – 2018, а сборная Северной Ирландии турнир пропустит.

Победные нули Швейцарии и Хорватии. Ещё две сборные едут в Россию
Сборные Швейцарии и Хорватии сыграют на чемпионате мира в России. Нулевые ничьи в ответных матчах их вполне устроили.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Владимир Петкович Харис Сеферович
Новости. Чемпионат мира 2018
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