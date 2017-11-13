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Хайнкес: в «Баварии» каждый игрок получает признание

Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес доволен тем, как обстоят дела у команды. В начале октября немецкий специалист сменил на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти, и команда под его руководством одержала семь побед кряду.

«Я знаю, что мы были успешны в этих матчах. То, что в нашей команде все настроены выкладываться и добиваться больших успехов, является решающим фактором. Мы добились того, что в «Баварии» господствует атмосфера взаимного доверия. У нас каждый игрок получает признание», — цитирует Хайнкеса Bild.

Хайнкес исключил возможность продления контракта с «Баварией»
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Юпп Хайнкес
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