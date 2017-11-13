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Шмельцер: игроки «Боруссии» обязаны кое-что вернуть Бошу

Футбол

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер считает, что было бы неправильно обвинять главного тренера команды Петера Боша в последних неудачах команды. Шмельцер считает, что игроки сами должны выступать соответствующим образом.

«Игроки «Боруссии» обязаны кое-что вернуть Бошу. То, что иногда тренер нас защищает, не означает, что мы должны прятаться у него за спиной. Проблемы «Боруссии» не обусловлены игровыми качествами игроков», — приводит слова Шмельцера Spox.com.

По итогам 11 туров Бундеслиги дортмундцы с 20 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Команда не смогла добиться победы в последних четырёх матчах национального первенства.

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Источник: Spox Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Марсель Шмельцер Петер Бош
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