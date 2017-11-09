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Маттеус: Бош в «Боруссии» не в ситуации Анчелотти, но должен задуматься

Футбол

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош оказался в достаточно непростой ситуации. Голландского специалиста в последнее время неоднократно критиковали за игру и результаты команды.

«Бош в «Боруссии» не в ситуации Анчелотти, который потерял влияние на команду. Однако он должен задуматься. Многие его решения вызывают вопросы», — приводит слова Маттеуса интернет-портал Goal.

По итогам 11 туров Бундеслиги дортмундцы с 20 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Команда не смогла добиться победы в последних четырёх матчах национального первенства.

Руководство «Баварии» приняло решение расстаться с главным тренером Карло Анчелотти в конце сентября по результатам внутриклубного анализа поражения от «ПСЖ» со счётом 0:3.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Карло Анчелотти Лотар Маттеус Петер Бош
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