Маттеус: Бош в «Боруссии» не в ситуации Анчелотти, но должен задуматься

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош оказался в достаточно непростой ситуации. Голландского специалиста в последнее время неоднократно критиковали за игру и результаты команды.

«Бош в «Боруссии» не в ситуации Анчелотти, который потерял влияние на команду. Однако он должен задуматься. Многие его решения вызывают вопросы», — приводит слова Маттеуса интернет-портал Goal.

По итогам 11 туров Бундеслиги дортмундцы с 20 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Команда не смогла добиться победы в последних четырёх матчах национального первенства.

Руководство «Баварии» приняло решение расстаться с главным тренером Карло Анчелотти в конце сентября по результатам внутриклубного анализа поражения от «ПСЖ» со счётом 0:3.