Де Брёйне: меня не волнуют сравнения с Месси или Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не обращает внимания на то, что его сравнивают с Лионелем Месси или Криштиану Роналду. Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Де Брёйне может стать таким же звёздным футболистом, как аргентинец или португалец.

«Меня не волнуют сравнения с Месси или Роналду, мне всё равно. Люди слишком часто сравнивают одних футболистов с другими, но в мире очень много отличных игроков. Я стараюсь играть так, как делаю это сейчас, выступление команды оставляет позитивные эмоции, и это хорошо. Мы все едины», — цитирует Де Брёйне Sky Sports.