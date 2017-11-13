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Де Брёйне: меня не волнуют сравнения с Месси или Роналду

Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не обращает внимания на то, что его сравнивают с Лионелем Месси или Криштиану Роналду. Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Де Брёйне может стать таким же звёздным футболистом, как аргентинец или португалец.

«Меня не волнуют сравнения с Месси или Роналду, мне всё равно. Люди слишком часто сравнивают одних футболистов с другими, но в мире очень много отличных игроков. Я стараюсь играть так, как делаю это сейчас, выступление команды оставляет позитивные эмоции, и это хорошо. Мы все едины», — цитирует Де Брёйне Sky Sports.

Де Брёйне раскритиковал игру сборной Бельгии после ничьей в матче с Мексикой
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Кевин Де Брёйне Криштиану Роналду Лионель Месси
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