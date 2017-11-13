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«Вест Хэм» объявил имена помощников главного тренера Мойеса

Футбол

«Вест Хэм» объявил, что Стюарт Пирс и Алан Ирвайн стали помощниками нового главного тренера Дэвида Мойеса.

Пирс известен по работе с «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест», молодёжной сборной Англии и сборной Великобритании на Олимпийских играх 2014 года. Ирвайн ранее уже помогал Мойесу в «Престоне» и «Эвертоне».

«Прошло много лет с тех пор, как я провёл здесь пару сезонов, я действительно наслаждался тем временем. Болельщики „Вест Хэма“ были великолепны со мной, я предвкушаю своё возвращение», — цитирует Пирса официальный сайт лондонского клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Вест Хэм" Сообщить об ошибке
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