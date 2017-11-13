Сборная Испании перед матчем с Россией проведёт тренировку на «Петровском»

Тренировка сборной Испании в преддверии товарищеского матча с командой России состоится сегодня на поле стадиона «Петровский». Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, начало занятия — в 19:00 мск. Там же в пресс-центре арены пройдёт и пресс-конференция главного тренера испанцев Хулена Лопетеги.

Испанская команда накануне вечером прилетела в Санкт-Петербург. Товарищеский матч между сборными России и Испании состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 14 ноября, начало — в 21:45 по московскому времени.



Билеты на матч Россия — Испания можно приобрести на «Чемпионате».