Рашфорд: в детстве я пытался подражать Роналдо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, что с детства следил за выступлением бразильца Роналдо и даже пытался ему подражать. Также Рашфорд прокомментировал слова бразильца, который видит в англичанине самого себя в молодости.

«Я смотрел все его игры, как он прогрессирует. Очевидно это отличный футболист, который выиграл много всего за карьеру. Поэтому приятно, когда он говорит о вас хорошие вещи.

Я смотрел все его видео в YouTube, а первый матч вживую уже на «Олд Траффорд» в 2003 году, когда он оформил хет-трик в матче с «МЮ». Мне было лет пять. Он также был любимым игроком моего брата, но и я наблюдал за его играми.

Когда вы молоды, то следите за лучшими игроками в мире и пытаетесь им подражать. Я пытался подражать Роналдо», — цитирует Рашфорда The Telegraph.