Адвокат рассказал, кто может сменить его на посту наставника сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат, который покинет свой пост после товарищеского матча против команды Румынии 14 ноября, рассказал, кто может стать его преемником.

«Мы должны быть реалистами, сейчас наша сборная обеднела талантами. У нас нет того уровня, какой был в 1974, 1988, 1998 и 2010 годах. Нужно брать пример со сборной Исландии — у них нет никаких конфликтов, амбиций, но полное взаимопонимание, сумасшедшая самоотдача.



Я бы назначил своим преемником Руда Гуллита. Он — великая личность, и за границей его уважают. Мы же очень любим критиковать, не замечаем профессиональных достоинств того же Гуллита. То же самое относится и к Рональду Куману», — цитирует Адвоката Football-oranje.