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Билялетдинов забил гол за «Тракай», но он не принёс победы

Футбол

Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдиов вышел в стартовом составе домашнего матча чемпионата Литвы с «Атлантасом» и стал автором одного из мячей.

Российский полузащитник отличился на 74-й минуте, однако его гол в итоге не принёс победы его команде. Гости отыгрались на 85-й минуте, тем самым установив окончательный результат — 2:2

Для Билялетдинова этот гол стал уже пятым в текущем сезоне чемпионата Литвы.

Видеозапись гола Билялетдинова можно посмотреть на канале в Youtube FutboloTV.

Билялетдинов забил победный гол за «Тракай» в матче с «Жальгирисом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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