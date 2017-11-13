Билялетдинов забил гол за «Тракай», но он не принёс победы

Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдиов вышел в стартовом составе домашнего матча чемпионата Литвы с «Атлантасом» и стал автором одного из мячей.

Российский полузащитник отличился на 74-й минуте, однако его гол в итоге не принёс победы его команде. Гости отыгрались на 85-й минуте, тем самым установив окончательный результат — 2:2

Для Билялетдинова этот гол стал уже пятым в текущем сезоне чемпионата Литвы.

Видеозапись гола Билялетдинова можно посмотреть на канале в Youtube FutboloTV.