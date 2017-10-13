Билялетдинов забил победный гол за «Тракай» в матче с «Жальгирисом»

Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов стал автором победного гола в выездном матче чемпионата Литвы с «Жальгирисом». На 34-й минуте российский полузащитник после прострела с фланга замкнул передачу точным ударом в верхний угол ворот.
Победа со счётом 1:0 позволила команде Билялетдинова приблизиться к «Жальгирису», лидирующему в турнирной таблице. После 27 сыгранных матчей отрыв между клубами составляет семь очков.
Видео гола Билялетдинова можно посмотреть на «Чемпионате».
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