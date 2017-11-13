Бензема: Бен-Арфа обладает талантом уровня Месси

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслями о способностях своего соотечественника, полузащитника «ПСЖ» Атема Бен-Арфа.

«Бен-Арфа обладает талантом уровня Месси. В „Ницце“ Атем доказал, что может делать на поле разницу. Думаю, в молодости он сделал неправильный выбор, когда ушёл из „Лиона“, — приводит слова Бензема испанское издание Sport.

Бен-Арфа летом 2016 года стал игроком «ПСЖ», однако не смог закрепиться в основном составе парижан. В текущем сезоне 30-летний футболист не провёл ни одного официального матча за парижан.