Александров: мы в тульском «Арсенале» мечтаем подняться в зону Лиги Европы

Полузащитник «Арсенала» Михаил Александров рассказал о желании остаться в команде, а также поведал о жизни в Туле. 28-летний болгарин перебрался в «Арсенал» в феврале этого года.

«Мой контракт заканчивается летом следующего года. Надеюсь, мы продлим его, так как я чувствую себя хорошо в этой команде, думаю, руководство тоже довольной мной. Всё решится в процессе переговоров. Новый тренер дал команде толчок, и мы мечтаем подняться в зону Лиги Европы, так как уже приблизились к ней.

Для моей семьи всё в Туле ещё ново. Дочь чувствует себя неплохо, она пока ещё ходит в детский сад. Она всё понимает по-русски, я удивлён, как она так быстро учится. В Туле наше любимое место — большой парк в центре города, там есть всё для детей, особенно летом. Но лично моё любимое место — дом», — сказал Александров.

После 16 туров «Арсенал» расположился на 7-й строчке в таблице РФПЛ.