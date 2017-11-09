Божович: доволен местом «Арсенала» и очками, набранными в первом круге РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги первого круга в российской Премьер-Лиге, отметив, что доволен местом команды. После 16 туров «канониры» расположились на 7-й строчке.

«В целом я доволен местом команды и очками, которые мы набрали в первом круге. Знаю, что после побед над «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА нас называют грозой авторитетов. Это приятно. Но остался осадок от неудачи в кубковой игре в Тамбове и тех домашних матчей чемпионата, когда мы слишком много позволили сопернику. Это игры против «Тосно», «Урала» и «Амкара».



Если говорить о первой половине чемпионата, то, по-моему, никто не ожидал, что будет такая плотность в таблице. Мы в трёх очках от Лиги Европы, но и на такой же дистанции от зоны стыков. Очень интересный чемпионат в России», — рассказал Божович в интервью официальному сайту РФПЛ.