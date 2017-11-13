Гиггз станет директором футбольной академии во Вьетнаме

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз будет работать во Вьетнаме. 43-летний валлиец подписал контракт с местной юношеской футбольной академией и приступит к обязанностям директора с 20 ноября, информирует Goal.



Сообщается, что Гиггз будет работать с молодыми игроками и тренерами, а также следить за процессами строительства и развития академии, руководство которой стремится выйти на уровень лучших академий мира. В качестве технического советника помогать Гиггзу будет другой экс-игрок «МЮ» Пол Скоулз.

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