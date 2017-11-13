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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Мальдини: не представляю чемпионат мира без сборной Италии

Футбол

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини поделился ожиданиями от ответного стыкового матча «скуадра адзурра» со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира—2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Я напряжён. Слишком многое поставлено на карту. Не представляю себе чемпионат мира без Италии. Я был игроком сборной в течение 13 лет и до сих пор помню эмоции от таких матчей. В этих ситуациях не нужно много говорить, поскольку мотивация приходит сама по себе. Перенастраивать себя тоже опасно, потому что можно «перегореть».

У меня были товарищи по команде, которые предпочитали играть вдали от дома, особенно если матчи проходили не на домашнем стадионе», — сказал Мальдини в эфире Sky Sport Italia.

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Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Паоло Мальдини ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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