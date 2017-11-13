Мальдини: не представляю чемпионат мира без сборной Италии

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини поделился ожиданиями от ответного стыкового матча «скуадра адзурра» со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира—2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Я напряжён. Слишком многое поставлено на карту. Не представляю себе чемпионат мира без Италии. Я был игроком сборной в течение 13 лет и до сих пор помню эмоции от таких матчей. В этих ситуациях не нужно много говорить, поскольку мотивация приходит сама по себе. Перенастраивать себя тоже опасно, потому что можно «перегореть».



У меня были товарищи по команде, которые предпочитали играть вдали от дома, особенно если матчи проходили не на домашнем стадионе», — сказал Мальдини в эфире Sky Sport Italia.