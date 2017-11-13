Президент AFA: «Лужники» — один из лучших стадионов в мире, вне всякого сомнения

Президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа поделился впечатлениями от поездки в Россию, которая в следующем году примет чемпионат мира. 11 ноября сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой России (1:0) в обновленном стадионе «Лужники» в Москве, а 14 ноября встретится с Нигерией в Краснодаре.

«Считаю, столица России очень хорошо готова к ЧМ-2018. Москва — прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно, чтобы турнир прошёл удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира.

Ваши стадионы отличаются от тех, которые строят в Южной Америке. Несомненно, в плане инфраструктуры и удобства они очень современные — построены по самым последним технологиям. Мне хотелось, чтобы наша команда по достоинству оценила работу, которая была проделана организаторами ЧМ-2018 и правительством России, посмотрела все объекты на стадии подготовки.

Мы гордимся, что стали первой сборной, вышедшей на газон «Лужников» — стадиона с богатой историей. Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения. Мы увидели пример того, к чему следует стремиться, чтобы со временем обновить инфраструктуру и обзавестись новыми, такими же безопасными стадионами, как в России. Когда видишь, что стадион на 85 тыс. человек, за 20 минут до начала заполненный на 30%, в следующие 20 минут заполняется полностью, невольно отмечаешь уровень организации. Это пример для подражания. В Южной Америке нам это даётся намного тяжелее", — сказал Тапиа в интервью RT.