Мертенс: последние 12 месяцев были лучшими в моей карьере

Футболист «Наполи» Дрис Мертенс рассказал о своём прогрессе после перехода на позицию центрального нападающего.

«Последние 12 месяцев были лучшими в моей карьере. Надеюсь, этот период продлится как можно дольше. Фанаты сходят с ума по мне, они поддерживают всех нас. То, что происходит сейчас, нельзя описать словами, нужно быть свидетелем этого.

Не считаю себя настоящей «девяткой» вроде Игуаина, я не просто завершитель атак. Я часто отхожу назад и смещаюсь на фланги", — цитирует бельгийца Football Italia.

В текущем сезоне Мертенс забил 10 голов в 12 матчах итальянской Серии А.