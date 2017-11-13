Дрогба: думаю, завершу карьеру в 2018 году

Известный ивуарийский нападающий Дидье Дрогба сообщил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2018 году.



«Думаю, в следующем году проведу последний сезон в карьере. Рано или поздно нужно уходить. Мне требуется время для других проектов. Когда тебе 39 лет, играть уже не так просто», — сказал Дрогба в интервью RMC.



В настоящее время Дрогба выступает в американском «Финикс Райзинг». Ранее он защищал цвета «Челси», «Марселя», «Галатасарая» и некоторых других клубов. В его активе более 100 матчей в составе сборной Кот-д’Ивуара.

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