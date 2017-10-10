Дрогба забил курьёзный гол со штрафного

Ивуарийский нападающий «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба забил довольно курьёзный гол в матче чемпионата USL с «Рио Гранде Валлей». Опытный форвард взялся исполнять штрафной на 75-й минуте и пробил с такой силой, что голкипер «Рио Гранде» не смог удержать мяч в руках, фактически забросив его в свои ворота.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Дрогба.
Видео взятия ворот хозяев в исполнении бывшего игрока лондонского «Челси» в третьем футбольном дивизионе США доступно для просмотра на странице «Финикса» в «Твиттере».
Видео: Дрогба мастерски исполнил штрафной удар в матче чемпионата USL