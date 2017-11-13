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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Буффон аплодировал шведскому гимну, когда итальянские фанаты свистели

Футбол

Болельщики сборной Италии освистывали гимн Швеции перед началом ответного стыкового матча ЧМ-2018, который проходит в Милане.

В этот момент вратарь и капитан итальянской команды Джанлуиджи Буффон стал активно поддерживать шведский гимн аплодисментами. Реакция опытного голкипера вызвала восторг в различных социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Италия — Швеция. В первой встрече со счётом 1:0 победили шведы.

Видео можно посмотреть на сайте телеканала TyC Sports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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