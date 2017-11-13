Буффон аплодировал шведскому гимну, когда итальянские фанаты свистели

Болельщики сборной Италии освистывали гимн Швеции перед началом ответного стыкового матча ЧМ-2018, который проходит в Милане.



В этот момент вратарь и капитан итальянской команды Джанлуиджи Буффон стал активно поддерживать шведский гимн аплодисментами. Реакция опытного голкипера вызвала восторг в различных социальных сетях.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Италия — Швеция. В первой встрече со счётом 1:0 победили шведы.



Видео можно посмотреть на сайте телеканала TyC Sports.