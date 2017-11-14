Дзагоев: до сих пор не понимаю, как Россия не обыграла поляков и греков на Евро

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев вспомнил события Евро-2012 и матчи группового этапа турнира с соперниками из Греции и Польши, а также поделился рассуждениями о борьбе за место в составе нынешней российской национальной команды.



«Хорошо помню 2012 год. Так, как мы тогда играли, насколько это ощущалось на тренировках, в тех же «квадратах». У нас были сумасшедшие «квадраты», почти никто в два касания не играл, работали на сумасшедших скоростях. Конечно, первые две игры мы провели отлично, до сих пор не понимаю, как не обыграли поляков, а греков — тем более. Так сложилось, что мы в итоге не вышли из группы. Но я считаю, что команда тогда показывала сумасшедший футбол, мяч ходил очень быстро. Думаю, как раз в 2012 году я сильно вырос, стал намного быстрее мыслить.



Бороться за место в составе нужно всю футбольную карьеру. Неважно, сколько тебе лет, какой у тебя статус, что ты раньше сделал. Всё, что ты сделал раньше, это уже забылось. Сейчас новая сборная, и нужно заново доказывать, что я достоин в ней играть, быть в стартовом составе», — отметил Дзагоев в эфире телепередачи «Футбол России».

Дзагоев: у Хиддинка и Адвоката минимум теорий, Хуанде Рамос — топ