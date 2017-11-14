Зобнин: футбол в России не погибнет никогда и всегда будет развиваться

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал цели национальной команды России на домашний чемпионат мира — 2018, а также поделился мнением о будущем футбола в стране по окончании мирового первенства.



«Хочется выйти из группы. Спроси любого футболиста — каждый хочет пройти как можно дальше. С футболом после ЧМ-2018 у нас всё будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть российский футбол за собой. Конечно, есть ответственность. Чем ближе к чемпионату мира, тем ближе ответственность. Но могу точно сказать, что футбол в России не погибнет никогда и всегда будет развиваться и только расти», — подчеркнул полузащитник в эфире передачи «Футбол России».

Зобнин: выхожу на поле с небольшим страхом. Сказали, что это может длиться год