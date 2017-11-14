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Касильяс поддержал Буффона, завершившего карьеру в сборной Италии

Футбол

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил слова поддержки легендарного вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, после ответного матча со сборной Швеции (0:0) объявившего о завершении карьеры в национальной команде Италии.

«Жаль, что приходится видеть такое. Хочу видеть тебя тем, кем ты для многих продолжаешь оставаться — легендой! Горжусь тем, что много раз играл против тебя и уверен, что ты ещё нас порадуешь, амиго», — написал Касильяс в своём «твиттере».

Сообщение Касильяса можно посмотреть в "твиттере" испанского вратаря.

Буффон со слезами на глазах сообщил, что провёл последний матч за сборную Италии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол ФК Порту Ювентус Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Фото
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