Касильяс поддержал Буффона, завершившего карьеру в сборной Италии

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил слова поддержки легендарного вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, после ответного матча со сборной Швеции (0:0) объявившего о завершении карьеры в национальной команде Италии.



«Жаль, что приходится видеть такое. Хочу видеть тебя тем, кем ты для многих продолжаешь оставаться — легендой! Горжусь тем, что много раз играл против тебя и уверен, что ты ещё нас порадуешь, амиго», — написал Касильяс в своём «твиттере».

Сообщение Касильяса можно посмотреть в "твиттере" испанского вратаря.