Буффон со слезами на глазах сообщил, что провёл последний матч за сборную Италии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ничьей в ответном стыковом матче со Швецией (0:0, 0:1 — в первой игре) и невыхода своей национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России сообщил, что завершает международную карьеру.

«Я покидаю сборную Италии и оставляю её молодым ребятам, которым есть что сказать — Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами всё это время, надеюсь, мы дали им что-то», — сказал Буффон после матча со слезами на глазах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.