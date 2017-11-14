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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Буффон со слезами на глазах сообщил, что провёл последний матч за сборную Италии

Футбол

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ничьей в ответном стыковом матче со Швецией (0:0, 0:1 — в первой игре) и невыхода своей национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России сообщил, что завершает международную карьеру.

«Я покидаю сборную Италии и оставляю её молодым ребятам, которым есть что сказать — Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами всё это время, надеюсь, мы дали им что-то», — сказал Буффон после матча со слезами на глазах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

Сборная Италии не смогла обыграть Швецию и пропустит чемпионат мира в России
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джанлуиджи Буффон
Новости. Чемпионат мира 2018
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