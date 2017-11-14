П. Каннаваро: пора прощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро, младший брат бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро, прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира-2018. Итальянская сборная не смогла пробиться в финальную часть турнира, сыграв в ответном стыковом матче дома с командой Швеции вничью (0:0).



«Ребята, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это случилось еще 15 лет назад, когда наших ребят несправедливо игнорировали и в сборную звали разных неудачников со всех концов света. Мы давали им деньги и славу, спасибо за это нашим тренерам, которые остаются лучшими в мире. Я надеюсь, что после того, как мы достигли дна, наш футбол будет реформирован. Пора прощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и мешают молодым игрокам. Уходите!

Надеюсь, ваши слёзы были последними для нашего футбола. Мы поддерживаем молодую Италию, которая придёт! Мы вернёмся, чтобы весь мир нам завидовал. К сожалению, это должно было произойти после того, как прозвенел звонок» – написал Каннаваро в «Инстаграме».