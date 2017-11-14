Шмельцер: ясно, что «Боруссия» Д продолжает быть второй командой Бундеслиги

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер не сомневается, что его команда в чемпионате Германии сильнее всех, за исключением мюнхенской «Баварии». По итогам 11 туров Бундеслиги дортмундцы с 20 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Однако «Боруссия» не смогла добиться победы в последних четырёх матчах национального первенства.

«В последние семь-восемь лет мы постоянно были на верхних строчках турнирной таблицы. За исключением «Баварии», это больше никому не удавалось. Ясно, что «Боруссия» Д продолжает быть второй командой Бундеслиги. Это не меняет ни 3-е место по итогам предыдущего сезона, ни то же самое место в турнирной таблице в данный момент», — цитирует Шмельцера интернет-портал Goal.