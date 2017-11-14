Бернардески: не выйти на чемпионат мира — это трагедия

Нападающий сборной Италии Федерико Бернардески прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира-2018. Итальянская сборная не смогла пробиться в финальную часть турнира, сыграв в ответном стыковом матче дома с командой Швеции вничью (0:0).

«Это действительно разочарование, потому что не выйти на чемпионат мира — это трагедия. Я хочу обратиться к ветеранам команды, потому что они этого не заслуживают. Сегодня часть итальянской истории футбола уходит, великие чемпионы, которые вписали свои имена в историю как итальянского футбола, так и всего мирового спорта.

Хочу поблагодарить их за то, что они сделали. Теперь лишь от нас зависит, чего сможет добиться сборная Италии", — цитирует форварда Rai Sport.