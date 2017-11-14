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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Нигматуллин: Буффон заслужил попасть на чемпионат мира, сборная Италии – нет

Футбол

Бывший вратарь сборной России и итальянских клубов «Верона» и «Салернитана» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу завершении карьеры в сборной Италии вратаря Джанлуиджи Буффона. Накануне итальянская команда дома в ответном стыковом матче чемпионата мира — 2018 с командой Швеции сыграла вничью (0:0) и по итогам двух встреч не смогла пробиться в финальную часть турнира.

«Мы вчера рыдали у телевизоров и болели лично за Буффона. Респект ему за такую карьеру. Он 20 лет проиграл на высоком уровне. Буффон – это пример профессионализма по отношению к делу и болельщикам. Во всех отношениях он является идолом современного футболиста. Буффон заслужил того, чтобы попасть на чемпионат мира в Москву, а вот сборная Италии – нет.

Вместе с Буффоном уходит целая сборная Италии, которая не ровня своему вратарю. К сожалению, нынешнее поколение сборной Италии – слабейшее. Против Швеции играли беззубо и примитивно. За два матча не создали практически ни одного момента. Всё получилось по-спортивному справедливо. Я болел за Италию, но, к сожалению, она и Буффон не приедут.

Будем надеяться, что Джанлуиджи Буффон приедет в Москву в качестве зрителя. Но мне сложно представить, чтобы он на такое согласился. Это обидно — смотреть с трибуны на турнир, в котором ты мог играть», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Касильяс поддержал Буффона, завершившего карьеру в сборной Италии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джанлуиджи Буффон Руслан Нигматуллин
Новости. Чемпионат мира 2018
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