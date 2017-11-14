Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу врезался в машину своего партнёра по команде

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу на своём «Рендж Ровере» врезался в автомобиль «Бентли», принадлежащий его партнёру по команде Филу Джонсу. Как сообщает The Sun, инцидент произошёл на базе манкунианского клуба.

Отмечается, что Шоу, который получил водительские права около года назад, попытался совершить разворот, однако не справился с управлением.

В аварии никто не пострадал, а обе машины получили лишь незначительные повреждения. Стоимость «Рендж Ровера» Шоу оценивается в £ 100 тыс. (около € 112 тыс.).