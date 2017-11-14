Тренер по физподготовке сборной Казахстана: Аршавин остаётся одним из лучших

Тренер по физподготовке сборной Казахстана Николай Игумнов прокомментировал выступление российского полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, отметив, что 36-летний футболист остаётся одним из лучших.

«Аршавин остаётся одним из лучших. Такие вещи творит, просто переворачивает матчи. При новом тренере стал постоянно играть по 90 минут. Набрал форму, во встрече с «Астаной» был самым живым.

Поначалу над ним издевались. Говорили, что приехал доигрывать. Андрей стал забивать, отдавать голевые, и его полюбили в Алма-Ате. Даже имя скандируют на трибунах. Приезжает на выезд, и люди на заборы и деревья лезут, чтобы увидеть Аршавина своими глазами», — рассказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В минувшем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 24 матчах КПЛ и забил 6 голов.