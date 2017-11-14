Сборная Аргентины U21 обыграла «Краснодар-2», завершив матч вдевятером

Молодёжная сборная Аргентины обыграла «Краснодар-2» в контрольном матче. Встреча состоялась в Краснодаре и прошла на поле академии клуба.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл Томас Чанкалай. Он же на 74-й минуте за второе предупреждение был удалён с поля, как и его партнёр по сборной Гонсало Марони, получивший прямую красную карточку на 63-й минуте. Несмотря на то что аргентинцы завершали встречу вдевятером, уйти от поражения «Краснодар-2» не смог.

Напомним, что сегодня, 14 ноября, в Краснодаре национальная команда Аргентины сыграет со сборной Нигерии. Начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» — Аргентина U21 — 0:1 (0:1)

Гол: Чанкалай, 29 (0:1).

Удаления: Марони, 63 (А), Чанкалай, 74 (А).