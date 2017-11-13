На матч сборных Аргентины и Нигерии в Краснодаре продано около 24 тысяч билетов

Около 24 тысяч билетов продано на контрольный матч между сборными Аргентины и Нигерии, который состоится в Краснодаре. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян сообщили в департаменте по информационной политике РФС.

Встреча пройдёт 14 ноября на стадионе «Краснодар», вместимость арены — 34 291 человек.

Сборная Аргентины занимает четвёртое место в рейтинге ФИФА, уступая только Германии, Бразилии и Португалии. Команда, которая дважды становилась чемпионом мира (1978, 1986), отобралась на мундиаль в Россию, заняв третье место в квалификационном турнире КОНМЕБОЛ.



Сборная Нигерии занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. Наилучшее достижение нигерийцев на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала (1994, 1998, 2014). Нигерия в начале октября досрочно вышла на ЧМ-2018 в России.

Билеты на матч Аргентина — Нигерия можно приобрести на «Чемпионате».