Гендиректор «Барселоны»: предложим Месси пожизненный контракт

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау сообщил, что клуб собирается предложить нападающему Лионелю Месси пожизненный контракт. 30-летний аргентинец выступает в составе каталонской команды с 2004 года.
«Месси подписал четырёхлетнее соглашение в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Наша идея заключается в том, чтобы Лео, который с клубом ещё с маленьких лет, остался в «Барселоне» до конца своей жизни, поскольку он является иконой. После завершения его карьеры хотим, чтобы он был по-прежнему связан с клубом», – цитирует Грау ESPN FC.
Ранее «Барселона» подписала пожизненный контракт с полузащитником команды Андресом Иньестой.
Иньеста сможет покинуть «Барселону», несмотря на пожизненный контракт