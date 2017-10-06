Иньеста договорился с «Барселоной» о продлении контракта до конца карьеры

Полузащитник Андрес Иньеста достиг договорённости с «Барселоной» о подписании контракта, рассчитанного до конца его карьеры. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба. Официальная церемония заключения соглашения состоится на арене «Камп Ноу» сегодня, 6 октября.
Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. За это время хавбек провёл 639 матчей, в которых отметился 55 голами. Является капитаном команды с лета 2015 года. Он находится в структуре каталонцев с сентября 1996 года с 12 лет, и вместе с Лионелем Месси завоевал в «Барселоне» самое большое количество титулов — 30.
Действующее соглашение 33-летнего футболиста с испанским грандом в силе до лета 2018 года. В текущем сезоне Иньеста провёл в чемпионате Испании шесть матчей.
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