Роналдиньо считает, что Коутиньо идеально подходит «Барселоне»

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что его соотечественник полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо отлично впишется в игру «Барселоны».

«Я был бы счастлив видеть, что такой талантливый игрок носит футболку, которую много лет носил я.

Я считаю, что его стиль игры идеально подойдёт «Барселоне», и буду рад видеть игрока такого уровня в футболке этого клуба.



Мне нравится, как играет Коутиньо и тот стиль футбола, который он демонстрирует. Надеюсь, эти качества помогут Бразилии выиграть ЧМ", — цитирует Роналдиньо Sky Sports.