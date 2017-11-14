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Роналдиньо считает, что Коутиньо идеально подходит «Барселоне»

Футбол

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что его соотечественник полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо отлично впишется в игру «Барселоны».

«Я был бы счастлив видеть, что такой талантливый игрок носит футболку, которую много лет носил я.

Я считаю, что его стиль игры идеально подойдёт «Барселоне», и буду рад видеть игрока такого уровня в футболке этого клуба.

Мне нравится, как играет Коутиньо и тот стиль футбола, который он демонстрирует. Надеюсь, эти качества помогут Бразилии выиграть ЧМ", — цитирует Роналдиньо Sky Sports.

Коутиньо заявил, что счастлив в «Ливерпуле» и доволен своей жизнью
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Барселона Роналдиньо Филиппе Коутиньо
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