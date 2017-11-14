Геркус: приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются. Миранчук — в старте!

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил радость в связи с тем, что полузащитник московской команды Алексей Миранчук с первых минут сыграет в товарищеском матче сборной России с Испанией, который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге.

«Приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются. Лёша — в старте! Удачи нашему полузащитнику и всей команде!» — написал Геркус в своём «твиттере».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.