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Геркус: приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются. Миранчук — в старте!

Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил радость в связи с тем, что полузащитник московской команды Алексей Миранчук с первых минут сыграет в товарищеском матче сборной России с Испанией, который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге.

«Приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются. Лёша — в старте! Удачи нашему полузащитнику и всей команде!» — написал Геркус в своём «твиттере».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Россией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол ФК Локомотив Алексей Миранчук Илья Геркус товарищеские матчи
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