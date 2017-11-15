Рауш: футболисты сборной России старались и бились за все мячи

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал итоги контрольного матча с командой Испании (3:3).



«Играем как команда, довольны собой. Несмотря на счёт 0:2, хорошо играли. Ничья – как победа. Три забитых, конечно, выделить надо больше, чем три пропущенных. Мне показалось, что Кузяев не играл рукой. Сборная Испании играла не в полную силу? Я не знаю. Главное — как мы играем. Мы старались, бились за все мячи, так что для нас хорошая игра», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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