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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сборная Германии в концовке ушла от поражения в матче с Францией

Футбол

Сборная Германии сыграла вничью с Францией в товарищеском матче. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:2.

На 33-й минуте Александр Ляказетт вывел французов вперёд. В начале второго тайма Тимо Вернер сравнял счёт. На 71-й минуте Ляказетт оформил дубль, однако на 93-й минуте гол Ларса Штиндля позволил немцами уйти от поражения.

В других товарищеских матчах Бельгия победила Японию (1:0), Уругвай уступил Австрии (1:2), Уэльс упустил победу над Панамой (1:1), Венгрия одолела Коста-Рику (1:0), а Алжир разгромил ЦАР (3:0).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
Германия
2 : 2
Франция
0:1 – Ляказетт – 33, 1:1 – Вернер – 56, 1:2 – Ляказетт – 71, 2:2 – Штиндль – 90+3
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
Бельгия
1 : 0
Япония
1:0 – Лукаку – 72
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
Австрия
2 : 1
Уругвай
1:0 – Забитцер – 5, 1:1 – Кавани – 10, 2:1 – Шауб – 87
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
1 : 1
Панама
1:0 – Лоуренс – 75, 1:1 – Купер – 90+3
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 22:15 МСК
Венгрия
1 : 0
Коста-Рика
1:0 – Николич – 37
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
14 ноября 2017, вторник. 22:30 МСК
Алжир
3 : 0
ЦАР
1:0 – Браими – 39, 2:0 – Браими – 71, 3:0 – Слимани – 85
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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