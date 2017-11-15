Сборная Германии в концовке ушла от поражения в матче с Францией

Сборная Германии сыграла вничью с Францией в товарищеском матче. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:2.

На 33-й минуте Александр Ляказетт вывел французов вперёд. В начале второго тайма Тимо Вернер сравнял счёт. На 71-й минуте Ляказетт оформил дубль, однако на 93-й минуте гол Ларса Штиндля позволил немцами уйти от поражения.

В других товарищеских матчах Бельгия победила Японию (1:0), Уругвай уступил Австрии (1:2), Уэльс упустил победу над Панамой (1:1), Венгрия одолела Коста-Рику (1:0), а Алжир разгромил ЦАР (3:0).