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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Черчесов объяснил выбор Смолова капитаном сборной России

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с командой Испании (3:3) рассказал, почему капитаном российской дружины в этой встрече был нападающий Фёдор Смолов. Форвард «Краснодара» в поединке с испанцами отметился дублем.

«У нас есть Акинфеев и несколько замов. Смолов был капитаном с Ираном, но тогда его повязка не вдохновила. Значит, дело не в этом. Но я посчитал, что он достаточно неплохо вёл команду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Станислав Черчесов Фёдор Смолов ЧМ-2018
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