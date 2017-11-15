Черчесов объяснил выбор Смолова капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с командой Испании (3:3) рассказал, почему капитаном российской дружины в этой встрече был нападающий Фёдор Смолов. Форвард «Краснодара» в поединке с испанцами отметился дублем.



«У нас есть Акинфеев и несколько замов. Смолов был капитаном с Ираном, но тогда его повязка не вдохновила. Значит, дело не в этом. Но я посчитал, что он достаточно неплохо вёл команду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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