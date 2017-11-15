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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Неймар: игроки сборной Бразилии должны своей игрой свести с ума Тите

Футбол

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил важность соответствующей работы и уровня игры футболистов для того, чтобы попасть на чемпионат мира в России в 2018 году. Футболист «ПСЖ» подчеркнул, что футболисты должны своей игрой осложнить задачу выбора состава для главного тренера национальной команды Тите.

«Тите говорил нам о важности игровой практики в наших клубах. Тренер думает о выборе состава команды на чемпионате мира. И игроки сборной Бразилии должны своей игрой свести с ума Тите. Всем необходимо выкладываться максимально, чтобы попасть на мундиаль и представлять нашу страну», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Р. Карлос: Неймар, Силва и Виллиан способны привести Бразилию к победе на ЧМ
Источник: Globo Esporte Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК ПСЖ Неймар Тите
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