Неймар: игроки сборной Бразилии должны своей игрой свести с ума Тите

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил важность соответствующей работы и уровня игры футболистов для того, чтобы попасть на чемпионат мира в России в 2018 году. Футболист «ПСЖ» подчеркнул, что футболисты должны своей игрой осложнить задачу выбора состава для главного тренера национальной команды Тите.

«Тите говорил нам о важности игровой практики в наших клубах. Тренер думает о выборе состава команды на чемпионате мира. И игроки сборной Бразилии должны своей игрой свести с ума Тите. Всем необходимо выкладываться максимально, чтобы попасть на мундиаль и представлять нашу страну», — приводит слова Неймара Globo Esporte.