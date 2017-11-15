Витиньо: в действиях Хосонова не было ничего жестокого, не согласен с удалением

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что не был согласен с удалением полузащитника красно-синих Хетага Хосонова в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившемся со счётом 2:2.

«Конечно, не согласен. Он был с мячом, чуть-чуть потерял контроль. Да, был контакт с соперником, но он не ударил его намеренно. Может, он просто не так принял мяч, коснулся соперника, но в его действиях не было ничего жестокого. Судья (Сергей Карасёв. — Прим. «Чемпионата») расценил этот эпизод по-другому и удалил его с поля. Я уверен: если бы этого удаления не случилось, мы бы обязательно выиграли матч. Убеждён в этом! Но сейчас нам необходимо идти вперёд и нет смысла протестовать. Уже ничего не поменяешь», — сказал Витиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Видео удаления Хосонова можно посмотреть в официальном аккаунте ЦСКА в YouTube.

Полное интервью с Витиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.