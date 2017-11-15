Агуэро может пропустить матч «Манчестер Сити» с «Лестером»

Участие нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» под вопросом. Об этом сообщает The Sun.

Накануне Агуэро в перерыве матча Аргентина – Нигерия (2:4) упал в обморок и в целях предосторожности был доставлен в больницу. Позже футболист был доставлен в отель, и сегодня врачи разрешили ему вернуться в Манчестер.

По информации пресс-службы «Манчестер Сити», Серхио Агуэро не терял сознания, но действительно был доставлен в больницу в мерах предосторожности. Перед поездкой в Лестер медицинский штаб решит, стоит ли задействовать футболиста.

Матч «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится 18 ноября.