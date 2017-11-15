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Суарес и Туран смогут помочь «Барселоне» в матче с «Леганесом»

Футбол

Полузащитник Арда Туран и нападающий Луис Суарес восстановились после травм и смогут помочь «Барселоне» в матче 12-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Об этом сообщает Football Espana.

Луис Суарес не смог помочь сборной Уругвая в товарищеских матчах с Польшей и Австрией из-за проблем с коленом, которое беспокоило его с начала сезона. Суарес воспользовался паузой в чемпионате, чтобы залечить травму, и будет готов к субботней игре.

К тренировкам в общей группе вернулся и Арда Туран, который из-за проблем с лодыжкой пропустил последние игры своей команды.

Матч «Леганес» — «Барселона» состоится 18 ноября.

СМИ: «Барселона» достигла принципиального соглашения с Гризманном
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
Леганес ФК Барселона Арда Туран Луис Суарес
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